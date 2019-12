Nepnieuws op Instagram wordt voortaan wereldwijd als zodanig gelabeld als een onafhankelijke factchecker oordeelt dat een bericht misleidend of onwaar is. In Nederland verschijnen de annotaties ook als een buitenlandse partij een bericht heeft beoordeeld, maar er is geen Nederlandse partij die de controle uitvoert. Dat komt omdat moederbedrijf Facebook in Nederland sinds november zonder factcheckpartner zit.

Facebook- en Instagram-gebruikers wereldwijd kunnen berichten rapporteren als onwaar of misleidend, soms ook wel 'nepnieuws' genoemd, om deze onder de aandacht van factcheckers te brengen. Als zij vervolgens oordelen dat het bericht inderdaad als zodanig aangemerkt kan worden, wordt het voorzien van een melding.

Op Instagram worden misleidende berichten ook verwijderd uit het Verkennen-tabblad en uit pagina's met hashtags. Met het label moeten mensen "voor zichzelf beter kunnen bepalen wat ze lezen, vertrouwen en delen", aldus Facebook in een verklaring.

Van origine had Facebook in Nederland twee partners die berichten controleerden op onwaarheden: NU.nl en Nieuwscheckers, een project van de Universiteit Leiden. Nieuwscheckers stopte de samenwerking met Facebook begin 2018, waardoor NU.nl als enige partij overbleef. Dat was voor de nieuwssite een van de redenen om met het project te stoppen.