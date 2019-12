Felix Kjellberg, beter bekend onder zijn YouTube-pseudoniem PewDiePie, heeft maandag zijn Twitter-account met ruim 19,3 miljoen volgers gewist. De Zweedse videomaker zegt de stap te hebben genomen omdat hij het sociale medium haat.

"Wat me niet aanstaat is de constante houding daar", zegt PewDiePie in een maandag geüploade video op YouTube. "Mensen lijken zichzelf niet in te kunnen houden om andere te wijzen op wat goed is of slecht. Of hoe anderen slecht zijn en zij goed."

"Ik snap dat het gebeurt, maar wat mij het meest irriteert, is dat het beloond wordt", gaat hij verder. Hij uit daarmee kritiek op de drijfveer om berichten te plaatsen om vind-ik-leuks en reacties te ontlokken. "Je wordt beloond voor het zeggen van dingen waardoor het lijkt alsof je hoge morele standaarden hebt, in plaats van ernaar te handelen."

De omstreden YouTuber kwam in 2017 in opspraak vanwege antisemitische grappen in zijn video's. Als gevolg daarvan verbrak Disney de banden met de dertigjarige Zweed. Kjellberg maakte deel uit van een videocollectief dat in 2014 in handen kwam van Disney.

Twitter-account @pewdiepie blijft bestaan

Het Twitter-profiel @pewdiepie blijft bestaan, maar alleen om te voorkomen dat andere gebruikers er met de gebruikersnaam vandoor gaan. Het account heeft ook zijn verificatiebadge verloren.

PewDiePie kondigde zaterdag aan in 2020 een pauze te nemen van het maken van YouTube-video's. De dertigjarige Zweed bereikte in augustus 100 miljoen abonnees, nadat het kanaal T-Series de mijlpaal in mei behaalde.