Het Russische mediabedrijf Rambler Group klaagt videoplatform Twitch aan om hun piratenuitzendingen van de Engelse Premier League, meldt de Russische krant Kommersant maandag. Rambler Group eist 180 miljard roebel (2,6 miljard euro) aan schadevergoeding.

Rambler Group heeft in Rusland de rechten om de Engelse voetbalcompetitie van de Premier League uit te zenden. Deze rechten zou Twitch hebben geschonden. Volgens het Russische mediabedrijf ging het om 36.000 uitzendingen die tussen augustus en november van dit jaar plaatsvonden.

Rambler bevestigde tegen Reuters zijn plannen om Twitch voor de rechter te dagen en zei dat het in gesprek was met het platform over een mogelijke schikkingsovereenkomst.

"Onze zaak tegen Twitch is het verdedigen van onze exclusieve rechten om Engelse Premier League-wedstrijden uit te zenden en we zullen actief piratenuitzendingen blijven bestrijden", zei Mikhail Gershkovich, hoofd van de sportuitzendingen van Rambler Group.

"We zijn momenteel in gesprek met Twitch om een ​​schikkingsovereenkomst te ondertekenen. De dienst heeft ons tools gegeven om piratenuitzendingen te bestrijden en we hebben het nu alleen over een schadevergoeding wat betreft de uitzendingen tussen augustus en november", aldus Gershkovich.

'Twitch is niet verantwoordelijk'

Een woordvoerder van Twitch vertelde tegen de Russische krant dat Twitch geen eigen inhoud plaatst en ook de inhoud die hun gebruikers plaatsen niet kan aanpassen. Daarom zouden ze niet verantwoordelijk zijn voor de sportuitzendingen.

Ook nam Twitch naar eigen zeggen alle nodige maatregelen om de piraatuitzendingen tegen te gaan, "ondanks het feit dat Rambler geen officiële meldingen naar ons heeft verzonden over dit probleem".

De rechtbank in Moskou gaat op 20 december naar de zaak kijken.