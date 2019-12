Afgezien van grotere schermen, betere camera's en snellere processoren veranderde er de afgelopen jaren weinig op de smartphonemarkt. Maar in 2019 werd er weer eens geëxperimenteerd.

We blikken terug op een roerig telefoonjaar. We zagen opvouwbare smartphones en de eerste toestellen met een camera onder het scherm. En dan was er ook nog een Chinees merk dat zijn telefoon niet van Google-apps kon voorzien.

In dit artikel zetten we de opvallendste telefoons, aankondigingen en ontwikkelingen van 2019 op een rij.

Galaxy Fold en Mate X

Er ontstond een heuse wedloop van opvouwbare telefoons tussen de bedrijven Huawei en Samsung. In februari werden de Huawei Mate X en de Samsung Galaxy Fold getoond, allebei telefoons met een scherm dat gevouwen kon worden. Zo zijn ze ingeklapt als "kleinere" smartphone te gebruiken, maar veranderen ze na het uitvouwen in een soort tablet.

Het bleek een jaar te worden van uitstel voor Samsung en Huawei. De Aziatische bedrijven stelden hun opvouwbare smartphones meermaals uit. Inmiddels zijn de telefoons nog steeds niet in Nederland te koop. De Galaxy Fold is er nu in enkele landen en verschijnt in januari in Nederland, de Huawei Mate X is voorlopig slechts in China verkrijgbaar.

De Mate X werd enkele keren uitgesteld omdat "meer tests nodig waren". De Galaxy Fold werd uitgesteld toen exemplaren van journalisten problemen kregen met het scherm en scharnier.

Twee schermen, niet vouwen

LG bracht de G8X ThinQ op de markt. Deze telefoon biedt wel extra schermruimte, maar heeft geen flexibel scherm. Dankzij een meegeleverd hoesje kan een tweede scherm worden gekoppeld om te multitasken.

De fabrikant levert op die manier al meer schermruimte, zonder van een vouw gebruik te maken. Zo hoeft LG zich geen zorgen te maken dat er problemen ontstaan met het display of het scharnier. Nadeel is wel dat de G8X ThinQ geen doorlopend scherm heeft, dus series op een groter scherm kijken kan niet. Het komt dan ook vooral van pas als apps naast elkaar gezet moeten worden.

Terugkeer van de Motorola Razr

In november kondigde Motorola-eigenaar Lenovo een opvouwbare telefoon aan. Opvallend is dat het gaat om een nieuwe versie van de Motorola Razr, een populaire telefoon uit de beginjaren 2000.

Deze Razr onderscheidt zich van andere vouwtelefoons, omdat het toestel in de lengte vouwt. Hiermee lijkt het toestel op de klassieke Razr, een uitklaptelefoon die eveneens verticaal open ging.

Op deze manier speelt Lenovo in op twee trends: die van opvouwbare smartphones en de terugkeer van retrotelefoons in een nieuw jasje. Met dat laatste kwam Nokia de laatste jaren veel in het nieuws, vanwege nieuwe versies van de 3310 en de vorig jaar uitgebrachte 'banaantelefoon', de Nokia 8810.

Huawei Mate 30 Pro zonder Google-apps

Een opvallende presentatie van Huawei dit jaar. De Mate 30, het nieuwe deel in de serie van hoogwaardige telefoons van Huawei, moet het zonder Google-apps doen. Dat komt door het Amerikaanse handelsverbod, dat werd ingesteld omdat de VS Huawei verdenkt van spionage voor de Chinese overheid. Hierdoor mogen Google en Huawei geen zaken doen.

Huawei kan hierdoor zijn topserie van het najaar niet verkopen in onder meer Nederland. Met het ontbreken van Google-apps kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen Gmail, YouTube of Chrome-browser installeren. Ook de Play Store is afwezig.

Dat maakt van de Mate 30 een opvallende telefoon. Het toestel is in enkele landen (waaronder Spanje) wel te koop, maar moet het doen met de Huawei App Gallery, waarin veel apps ontbreken. De telefoon toont ook aan hoe afhankelijk fabrikanten zijn van Google. In Europa wordt zoveel gebruikgemaakt van Google-apps dat een telefoon zonder die apps hier niet eens wordt uitgebracht.

Een camera achter het scherm

De afgelopen tijd zagen we telefoonranden steeds dunner worden, zodat er grotere schermen in kleinere behuizingen pasten. Voor de selfiecamera werden verschillende oplossingen bedacht, waarvan de inkeping bovenin het scherm het meest werd gebruikt.

De Chinese merken OPPO en Xiaomi lieten dit jaar zien dat er helemaal geen uitsparing nodig is. Beide bedrijven toonden een camera onder het display. OPPO liet in december nog een werkend prototype zien. Toch zijn er nog geen toestellen van deze merken op de markt die van de technologie gebruikmaken. Mogelijk zien we de eerste consumententelefoon met een camera achter het scherm in 2020 verschijnen.

