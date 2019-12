T-Mobile-abonnees klaagden maandag op sociale media en AlleStoringen.nl over een storing die in ieder geval 4G-verbindingen leek te treffen. Ook de app en de website van het bedrijf waren niet toegankelijk, meldde de klantenservice. De storing was om 20.45 uur grotendeels opgelost, laat T-Mobile aan NU.nl weten.

Op Allestoringen.nl kwamen maandagmiddag ruim 70.000 meldingen binnen van klanten die niet van het T-Mobile-netwerk gebruik konden maken. Voor hen was het niet mogelijk om te bellen of te internetten via mobiel internet. Ook woordvoerders van T-Mobile waren op maandagmiddag niet telefonisch te bereiken. 112 was nog wel bereikbaar.

T-Mobile laat op zijn forum weten dat een softwarestoring de problemen veroorzaakte. Vanaf 17.52 uur werd de storing langzaam opgelost. "We zijn druk bezig met het herstel en dat gaat voorspoedig", schreef T-Mobile op het forum.

Om 20.45 uur liet T-Mobile aan NU.nl weten dat alle klanten weer verbonden zijn met het netwerk en weer kunnen bellen, internetten en sms'en. Een kleine groep klanten kan nog last ondervinden met inkomende gesprekken en het ontvangen van sms'jes. T-Mobile tipt klanten die daar last van hebben om hun telefoon uit en weer aan te zetten.

"We werken er hard aan om ook dit zo snel mogelijk op te lossen. We bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak", aldus een woordvoerder van het bedrijf.