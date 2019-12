T-Mobile-abonnees klagen op sociale media en AlleStoringen.nl over een storing die in ieder geval 4G-verbindingen lijkt te treffen. Op Twitter meldt de klantenservice dat de app en de website van het bedrijf niet toegankelijk zijn.

Op Allestoringen.nl kwamen maandagmiddag ruim 30.000 meldingen binnen van klanten die niet van het T-Mobile-netwerk gebruik kunnen maken. Voor hen is het niet mogelijk om te bellen of te internetten via mobiel internet.

Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is en hoe groot de storing precies is. "We ontvangen meldingen dat een aantal van onze klanten problemen ervaart met mobiel internet", meldt de provider op zijn forum. "Op dit moment zijn wij op zoek naar de oorzaak en de oplossing."

Woordvoerders van T-Mobile waren op maandagmiddag niet per telefoon te bereiken.

Dit bericht wordt aangevuld.