De hoeveelheid beveiligingscamera's in Nederland groeit gestaag, vooral ook onder particulieren. Dat vormt een privacyrisico: zo'n 86,6 procent van de 211.308 camera's van particulieren en bedrijven is deels op de openbare weg gericht, blijkt maandag uit onderzoek van VPNGids.

VPNGids maakte voor het onderzoek gebruik van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) om informatie op te vragen bij de politie. De politie houdt het aantal beveiligingscamera's bij in het registratieregister Camera in Beeld, maar dat beeld is niet volledig.

Beveiligingscamera's mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alleen op de openbare weg worden gericht als daar een gegronde reden voor is en wordt aangeduid dat dit is gebeurd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt ook signalen over de inzet van camera's bij woningen. De AP krijgt zowel klachten als informatie van bedrijven, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

De AP houdt deze klachten pas sinds de invoering van de AVG in mei bij. In de eerste helft van dit jaar ging 4 procent van alle klachten over beveiligingscamera's.

"Wij moeten als (relatief kleine) toezichthouder op de privacywet keuzes maken, want wij kunnen niet altijd overal zijn", stelt de AP in een reactie. "Wij moeten daarom risicogericht werken." Wel benadrukt de toezichthouder "achter de schermen" en naast het uitdelen van boetes nog veel meer te doen om de AVG te handhaven.

VPNGids keek ook naar welke gemeenten het meest gebruikmaken van beveiligingscamera's. Haarlemmermeer heeft de meeste camera's (4.683), gevolgd door Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.