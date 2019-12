Mohammad Javad Azari Jahromi, de Iraanse minister van ICT, heeft op Twitter laten weten dat Iran opnieuw doelwit was van een cyberaanval. Het is volgens de minister de tweede keer deze week dat dit gebeurt.

De hackers probeerden volgens Jahromi overheidssystemen binnen te komen om informatie te stelen, maar dit is niet gelukt. Het is niet duidelijk welke instellingen precies doelwit waren bij de aanval.

De minister noemde hackersgroep APT27 in zijn tweet over de aanval. Deze groep hackers probeert vaker bij overheden binnen te komen. Hoewel niet bekend is wie deze groep precies is, wordt APT27 vaak gelinkt aan de Chinese overheid.

Het is niet duidelijk of de aanval in verband staat met de hackpogingen van eerder deze week. Net als bij deze aanval werden er verder geen details gegeven.