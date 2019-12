Burgemeester LaToya Cantrell van New Orleans heeft vrijdag de noodtoestand uitgroepen in de stad. De aanleiding voor deze maatregel is een ransomware-uitbraak op de computersystemen van overheidsinstellingen.

Alle systemen zijn platgelegd nadat er ransomware is ontdekt op de computers. Ambtenaren mogen niet meer inloggen en computers moeten losgekoppeld worden van het netwerk. Het is niet bekend hoeveel computersystemen zijn geïnfecteerd of wanneer de systemen weer online komen.

De hulpdiensten zijn wel bereikbaar en ook werken de beveiligingscamera's gewoon. Verder worden zoveel mogelijk zaken met pen en papier afgehandeld en is de gemeente bereikbaar per telefoon.

Het is nog niet duidelijk om welke ransomware het gaat en of er geld wordt geëist. De burgemeester ging tijdens een persconferentie niet in op details, omdat er nog een onderzoek loopt.

Steden betalen veel geld na ransomware-uitbraak

New Orleans is niet de eerste Amerikaanse stad die is getroffen door ransomware. Eerder dit jaar werden de steden Lake City en Riviera Beach in Florida getroffen. Lake City betaalde 407.401 euro aan hackers om weer toegang te krijgen tot de computersystemen. Riveara Beach legde ruim 532.000 euro neer.

Bij een ransomware-uitbraak worden bestanden op een computer versleuteld en worden andere computers die aangesloten zijn op hetzelfde netwerk geïnfecteerd. In sommige gevallen kunnen de bestanden hersteld worden. Wanneer dit niet kan kiezen instellingen en bedrijven er soms voor om de hackers te betalen, omdat het meer kost om nieuwe systemen aan te schaffen.

Ransomware is niet alleen in de Verenigde Staten een probleem. In november bleek uit een rapport van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er ook meerdere Nederlandse bedrijven getroffen zijn door ransomware afgelopen jaar. Volgens de NCSC zijn veel Nederlandse bedrijven niet goed voorbereid op een ransomware-uitbraak.