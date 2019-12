De overheid van Singapore heeft een omstreden 'nepnieuwswet' toegepast op een Facebook-bericht van de SDP, een sociaaldemocratische oppositiepartij in het land. Het is de derde keer dat de wet wordt gehandhaafd en voor het eerst dat een bericht van een politieke partij het onderwerp is.

De SDP schreef op zijn Facebook-pagina dat een groeiend aantal lokale deskundigen, managers, leidinggevenden en technici (een groep die bekend staat als PMETs) hun baan verliezen.

Volgens het Singaporese ministerie van Mankracht is dat onjuist. Het ministerie zegt dat het aantal PMETs met een baan sinds 2015 gestaag stijgt. Volgens voorlopige statistieken die in november zijn gepubliceerd, heeft meer dan de helft van het aantal Singaporezen een baan als PMET.

Het rapport noemt het aantal PMETs zonder baan "stabiel". Uit de cijfers blijkt dat het aantal mensen in deze categorie in 2019 gelijk is aan het jaar daarvoor: 2,9 procent is werkloos. Sinds 2015 is dit verschil uiterlijk 0,2 procentpunt hoger of lager. Het definitieve rapport wordt in januari gepubliceerd.

Als gevolg van het oordeel moeten twee Facebook-berichten en een artikel op de website van de SDP worden voorzien van een annotatie. Daaruit moet blijken dat de inhoud "misleidende grafieken en een onjuiste weergave van de feiten bevatten".

Wet eerder ook toegepast op blogger en politicus

De Singaporese wet is in oktober van kracht gegaan. Eerder werd een bericht van een in Australië wonende blogger als nepnieuws beoordeeld. Facebook reageerde in december op de eis van Singapore door het bericht te voorzien van een annotatie.

In november moest een Facebook-bericht van de Singaporese politicus Brad Bowyer van de oppositiepartij PSP ook gecorrigeerd worden.

Activisten noemen de wet een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. Volgens oppositiepartijen geeft de wet de zittende regering bovendien te veel macht. De Singaporese overheid stelt juist dat de stadstaat kwetsbaar is voor misleiding en onwaarheden.