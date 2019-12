Samsung heeft toch geen miljoen exemplaren van zijn opvouwbare smartphone, de Galaxy Fold, verkocht. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dat het verkoopcijfer waarschijnlijk verward is met een eerder gesteld verkoopdoel.

Donderdag zei Samsung-topman Young Sohn op een conferentie in Berlijn dat Samsung sinds september een miljoen exemplaren van zijn opvouwbare smartphone heeft verkocht. Dat zou een verdubbeling van de verwachtingen zijn: die lagen naar verluidt op 500.000 exemplaren in 2019.

Een Samsung-woordvoerder benadrukt in gesprek met Yonhap dat het bedrijf nog geen miljoen exemplaren van de Galaxy Fold heeft verkocht. Wel heeft het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern zich in eerste instantie ten doel gesteld om zo veel exemplaren van de smartphone te verkopen. Hoe vaak het toestel dan wel is verkocht, is niet duidelijk.

De Galaxy Fold zou in eerste instantie in juni op de westerse markt komen, maar dat moment werd uitgesteld vanwege problemen met het scherm. De smartphone zou in september ook in Nederland verschijnen, maar het bedrijf kwam daar later op terug. Daardoor wordt de opvouwbare smartphone vooralsnog niet in Nederland verkocht.