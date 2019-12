Facebook moet de pagina van de neofascistische beweging CasaPound herstellen, heeft een rechter in Italië donderdag beslist. De groep had een zaak aangespannen nadat de Facebook-pagina in september was gesloten vanwege haatzaaien.

CasaPound is een neofascistische beweging die met name strijdt tegen immigratie. Tot afgelopen zomer was de groep ook een politieke partij, maar CasaPound-leider Gianluca Iannone kondigde in juni aan dat de beweging zijn politieke ambities achter zich laat.

Volgens de Italiaanse rechter is het blokkeren van het Facebook-profiel in strijd met het recht om politieke boodschappen te verkondigen. De actie van Facebook heeft deze mogelijkheid volgens de rechtbank "onmogelijk gemaakt of sterk beperkt".

Het oordeel van de rechter ging niet in op CasaPounds Instagram-pagina, die eveneens werd geblokkeerd. De rechter benoemde alleen expliciet dat het Facebook-profiel van de groep "per direct" moet worden heropend.

Facebook heeft laten weten dat het bedrijf de uitspraak van de rechter bestudeert, maar ging verder niet in op de zaak. Als het sociale medium zich niet aan de uitspraak houdt, zou het bedrijf 800 euro per dag moeten betalen. CasaPounds pagina, die ruim 275.000 volgers telt, was vrijdag nog steeds geblokkeerd.