Sekiro: Shadows Die Twice is de game van het jaar en ook Fortnite viel in de prijzen tijdens de zesde editie van de jaarlijkse Game Awards.

Sekiro: Shadows Die Twice won de prijs voor beste game en werd daarnaast uitgeroepen tot beste actie- of avonturengame van 2019.

Het spel speelt zich af in een fictieve versie van de Sengoku-periode in Japan in de 16e eeuw. De speler is een krijger die wraak probeert te nemen op een samurai-clan.

Ook Disco Elysium viel in de prijzen en won in vier verschillende categorieën: beste verhaal, beste stijl, beste indiegame en beste rollenspel.

De winnaars van de Game Awards: Beste game: Sekiro: Shadows Die Twice

Beste regie: Death Stranding

Beste verhaal: Disco Elysium

Beste stijl: Disco Elysium

Beste muziek: Death Stranding

Beste geluid: Call of Duty: Modern Warfare

Beste acteerwerk: Mads Mikkelsen als Cliff, Death Stranding

Beste game met impact: Gris

Beste doorlopende game: Fortnite

Beste indiegame: Disco Elysium

Beste mobiele game: Call of Duty: Mobile

Beste 'community support' game: Destiny 2

Beste VR-/AR game: Beat Saber

Beste actie game: Devil May Cry 5

Beste rollenspel: Disco Elysium

Beste vechtspel: Super Smash Bros. Ultimate

Beste familiegame: Luigi's Mansion 3

Beste strategiegame: Fire Emblem: Three Houses

Beste sport-/race game: Crash Team Racing Nitro-Fueled

Beste multiplayergame: Apex Legends

Beste actie-/avonturengame: Sekiro: Shadows Die Twice

Beste e-sports game: League of Legends

Fortnite, van Epic Games, is dit jaar benoemd tot beste doorlopende game. In 2017 en 2018 viel het spel ook al flink in de prijzen; in 2017 werd Fortnite uitgeroepen tot beste multiplayer-game en beste lopende game.

De actie-/avontorengame Death Stranding was dit jaar tien keer genomineerd, waaronder voor de beste game, het beste verhaal en het beste acteerwerk. Acteur Mads Mikkelsen won de laatstgenoemde prijs voor zijn acteerpresentaties in het spel.

De Game Awards zijn een jaarlijks evenement waarbij ieder jaar prijzen worden uitgereikt aan de beste games. De jury achter de prijzen bestaat uit 69 gamewebsites en -tijdschriften van over de hele wereld.