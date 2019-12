De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) wil actie tegen Facebook ondernemen omdat de toezichthouder zich zorgen maakt over de concurrentiepositie van het bedrijf, zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal. De toezichthouder maakt zich specifiek zorgen over hoe de verschillende apps van Facebook met elkaar samenwerken.

Facebook is van plan om de chatapps WhatsApp en Messenger met elkaar samen te voegen. Op die manier moet het mogelijk worden dat een Facebook-gebruiker bijvoorbeeld een bericht naar een WhatsApp-gebruiker zonder Facebook- of Instagram-account kan sturen.

Met de integratie van de chatdiensten wil Facebook beter kunnen concurreren met andere berichtendiensten, zoals sms, iMessage van Apple en verschillende Google-apps, zeiden bronnen begin 2019 al tegen The New York Times.

De Amerikaanse toezichthouder maakt zich echter zorgen over de sterke concurrentiepositie die Facebook daarmee krijgt en overweegt daarom juridische stappen te ondernemen om deze integratie tegen te houden, melden bronnen in gesprek met The Wall Street Journal.

Volgens de krant leeft verder de angst dat het door het verbinden van de chatdiensten voor toezichthouders als de FTC moeilijker wordt om het bedrijf op te splitsen; een optie waar de toezichthouder over nadenkt, liet de FTC in augustus aan The New York Times weten.

Facebook wordt al enige maanden onderzocht door de toezichthouder. In dit onderzoek wordt onder meer gekeken naar de concurrentiepositie van het bedrijf en of het bedrijf concurrentie heeft 'weggekocht' door andere bedrijven over te nemen.

Facebook en de FTC wilden allebei niet op het bericht van de krant reageren.