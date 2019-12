Samsung heeft een miljoen exemplaren van zijn opvouwbare Galaxy Fold verkocht, maakt topman Young Sohn donderdag bekend op de conferentie TechCrunch Disrupt in Berlijn. De smartphone ging in september in de verkoop.

In eerste instantie zou de Galaxy Fold ook in Nederland voor 2.020 euro op de markt komen, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant maakte in september bekend daar vanaf te zien. Daardoor wordt de opvouwbare smartphone vooralsnog niet in Nederland verkocht.

Samsung is de eerste grote fabrikant die een opvouwbare smartphone verkoopt. Concurrent Huawei heeft zijn Mate X vooralsnog alleen in China op de markt gebracht. Het is onduidelijk of en wanneer de smartphone in Nederland in de verkoop gaat.

De Galaxy Fold van Samsung heeft aan de buitenkant een scherm van 4,6 inch. Als de smartphone wordt uitgeklapt, heeft de gebruiker de beschikking over een scherm van 7,3 inch. De gebruikte apps moeten zich automatisch aanpassen aan de nieuwe schermgrootte als het scherm tijdens het gebruik wordt uitgeklapt.