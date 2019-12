Breng je reisverslag tot leven met Polarsteps en krijg een nostalgische muziekervaring met Rewound.

Polarsteps

De reisapp Polarsteps voegt deze week een veelgevraagde functie toe. Voortaan kun je - naast foto's en geschreven tekst - ook video's toevoegen aan je reisverslag. In lange filmpjes zul je wel moeten snijden, want de video moet tussen de drie en zestig seconden duren. De ingebouwde videotrimmer maakt het makkelijk om een video in te korten.

Polarsteps is een Nederlandse app waarin je reisverslagen maakt. De app volgt automatisch je route, zodat je verslag voor een groot deel automatisch bijgewerkt wordt. Zo tekent de app bijvoorbeeld een route op een kaart uit. Als je thuis bent, kun je achteraf je hele reis met een druk op de knop in een fotoalbum veranderen.

Download Polarsteps voor iOS en Android (gratis)

43 Bekijk hier de introductietrailer van Polarsteps

Chirp for Twitter

Chirp is een Twitter-app die speciaal voor de Apple Watch gemaakt is. De app zet je volledige Twitter-tijdlijn op je pols, zodat je zonder je iPhone op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws. De app ondersteunt ook foto's en video's.

De app is bijgewerkt voor watchOS 6, waardoor hij een stuk vlotter is geworden en je gemakkelijker door je tijdlijn bladert. Ook ondersteunt de app de Nederlandse taal, wat hem net wat toegankelijker maakt. Na het downloaden log je via je iPhone in op je Twitter-account en installeer je de app vervolgens op je Apple Watch.

Met Chirp heb je ook toegang tot je persoonlijke berichten en kun je na een aankoop binnen de app extra functies ontgrendelen, zoals het delen van tweets, ondersteuning voor de donkere modus en een ingebouwde zoekfunctie. Chirp is gratis te downloaden en uit te proberen.

Download Chirp for Twitter voor iOS (gratis)

Rewound

Geef je iPhone een klassiek uiterlijk met de app Rewound, een app die je iPhone in een iPod Classic verandert. Het touchscreen van je smartphone maakt dan plaats voor het klassieke 'klikwiel' van de iPod en een klein schermpje boven in het beeld. Je moet hiervoor wel even een skin downloaden, waar de app je stap voor stap mee helpt.

Door op die manier geen iPod-'klikwiel' standaard in de app te zetten, omzeilt Rewound Apples strenge regels rondom het gebruik van Apple-designs. Na het instellen van de app heb je toegang tot je albums, artiesten, nummers en afspeellijsten.

Momenteel ondersteunt Rewound enkel Apple Music, maar de ontwikkelaar belooft dat binnenkort met een update ook Spotify spoedig aan de app wordt toegevoegd. Rewound is gratis te downloaden en te gebruiken.

Download Rewound voor iOS (gratis)