Samsung heeft de Galaxy A51 en Galaxy A71 gepresenteerd. De toestellen hebben allebei vier cameralenzen op de achterkant en een scherm dat bijna de hele voorkant vult.

De toestellen volgen de Galaxy A50 en A70 op. Met name de A50 was een populair toestel in Europa, vanwege zijn betaalbare prijs en functies die ook in hoogwaardige toestellen te vinden waren, zoals meerdere camera's en een vingerafdrukscanner in het scherm.

De Galaxy A51 heeft een iets groter scherm dan zijn voorganger, omdat de randen dunner zijn geworden. De telefoon heeft een scherm van 6,5 inch , ten opzichte van het display 6,4 inch van de A50. Boven in het midden is een cameralens in het scherm geplaatst.

Op de achterkant zijn vier cameralenzen in een L-vorm geplaatst. De A51 heeft een groothoeklens, een primaire cameralens van 48 megapixel, een macrolens en een dieptesensor.

De Galaxy A71 heeft dezelfde camera's, behalve de primaire lens met 64 megapixels. De telefoon is met een schermformaat van 6,7 inch wel iets groter. Ook bevat de A71 een grotere accu (4.500 mAh) dan de A51 (4.000 mAh) en kan hij sneller opgeladen worden.

Prijzen en beschikbaarheid van de toestellen zijn nog niet bekend.