De laadpassen van elektrische auto's zijn moeiteloos te kopiëren. Dat bevestigt Dave Maasland, CEO van beveiligingsbedrijf ESET, donderdag na berichtgeving van NOS. Volgens het Maasland zijn de laadpassen waarmee eigenaren van elektrische auto's zich kunnen identificeren bij een laadpaal "zo goed als niet beveiligd". Daardoor kunnen kwaadwillenden hun auto opladen op andermans kosten.

Volgens Maasland is er bij de laadpassen geen sprake van beveiliging. De digitale serienummers zijn niet afgeschermd en staan open en bloot op de passen. En bij de laadpalen is er vervolgens geen extra check. De laadpaal leest alleen dit serienummer uit. "Het is alsof je zonder pinpas, dus alleen met je rekeningnummer zou betalen", aldus Maasland.

Volgens Maasland heb je alleen een smartphone met een bepaalde app en een lege pas nodig om het nummer te kopiëren. "De app is in staat om een pas uit te lezen en het nummer vervolgens op een lege pas te schrijven. Een boosdoener hoeft dan alleen zijn telefoon één seconde op de pas te leggen en kan dan zijn auto opladen op de kosten van iemand anders."

Volgens Maasland speelt het probleem voor zover bekend bij alle Nederlandse laadpassen, maar is er geen aanwijzing dat er op deze manier ook veel fraude wordt gepleegd.

NewMotion, een van de grote uitgevers van laadpassen, zegt tegen de NOS dat het bekend is met het probleem, maar dat ze de kans op fraude als klein inschatten. Ook beloven ze dat de klant niet voor de kosten opdraait als er toch fraude plaatsvindt.

'Ik ga in ieder geval vaker mijn afschriften controleren'

Volgens Maasland is er op korte termijn niet veel aan deze fraude te doen. "Dan zou het hele systeem op de schop moeten, ik verwacht niet dat dat op korte termijn gaat gebeuren."

Wel kunnen eigenaren van een elektrische auto zelf maatregelen nemen om de kans op fraude zo klein mogelijk te maken. "Ik ga in ieder geval vaker mijn afschriften controleren. Om te kijken of ik gekke dingen tegenkom", vertelt Maasland. Daarnaast is het volgens hem slim om een secrid wallet te kopen. "De laadpas wordt daarin beschermd tegen het uitlezen door derden."