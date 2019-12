YouTube gaat strenger reguleren op het gebied van intimidatie, schrijft het bedrijf in een blog. Het bedrijf updatet zijn intimidatiebeleid en gaat ook strenger optreden tegen beledigende opmerkingen over bijvoorbeeld seksuele voorkeur.

"We hebben altijd video's verwijderd die iemand expliciet bedreigen, vertrouwelijke persoonlijke informatie bevatten of mensen aanmoedigen om iemand anders lastig te vallen", schrijft Matt Halprin, vicepresident van YouTube, in het blog. "Nu zetten we een extra stap en verbieden we niet alleen expliciete bedreigingen, maar ook verscholen of geïmpliceerde bedreigingen."

Dit omvat inhoud die geweld tegen een persoon stimuleert of die suggestie wekt geweld te willen toepassen. Concreet houdt dat in dat het eerst alleen verboden was om iemand de dood toe te wensen. Nu wordt het ook verboden om in een video iemands gezicht op een dood persoon te plakken.

YouTube wil ook gerichte intimidatiecampagnes tegengaan. Dit gaat om reacties onder video's. Volgens het bedrijf is intimidatie vaak niet onder maar één video aanwezig, maar wordt het verspreid onder meerdere video's. Accounts die zich hier schuldig aan maken, krijgen een time-out of worden verwijderd.

Vernederend taalgebruik niet toegestaan

Daarnaast staat YouTube niet langer toe dat iemand beledigd wordt op basis van afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dit geldt voor iedereen, van particulieren, tot YouTube-makers, tot overheidsfunctionarissen.

Halprin: "Het is belangrijk dat YouTube een plek blijft waar mensen uiteenlopende ideeën en visies kunnen bespreken. Maar we geloven ook dat deze discussies gehouden kunnen worden op een manier waarbij mensen worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En dat niemand zich daarbij onveilig voelt."

In juni deed het bedrijf ook al aanpassingen aan het intimidatiebeleid. Het bedrijf besloot harder op te treden tegen video's waarin discriminatie, segregatie of uitsluiting op basis van leeftijd, gender, ras, religie of seksuele oriëntatie worden goedgepraat. Als gevolg daarvan verwijderde het bedrijf 100.000 video's in een periode van drie maanden, vijf keer zoveel als normaal.

De aanpassingen toen volgden na meerdere incidenten waarbij videomakers elkaar aanvielen op YouTube. Zo maakte Steven Crowder, een succesvolle presentator, meerdere homofobe opmerkingen over de homoseksuele journalist Carlos Maza.