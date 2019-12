In de in september gestolen kluis van reisverzekeraar Allianz Global Assistance waren in sommige gevallen ook burgerservicenummers (BSN's) en medische gegevens opgeslagen, laat een woordvoerder woensdag aan NU.nl weten. Klanten zijn hier eerder deze week over geïnformeerd. Hoeveel klanten precies getroffen zijn, is onduidelijk.

In september werd bekend dat een kluis met daarin back-ups was gestolen. Daarin bevonden zich tapes waarop polissen van pechhulp- of reisverzekeringen stonden opgeslagen. De banden zijn zonder speciale apparatuur, die volgens Allianz niet in de kluis aanwezig was, niet uit te lezen.

Eerder was al bekend dat op de banden namen, adressen, woonplaatsen en in sommige gevallen ook bankrekeningnummers of kentekens van de Allianz-klanten stonden. Eerder deze maand informeerde de reisverzekeraar ook klanten van wie mogelijk ook medische gegevens of BSN's op de banden waren opgeslagen.

Klanten zijn de afgelopen maanden in groepen geïnformeerd, aldus de woordvoerder. "Als bij pechhulp sprake was van letsel, was ook de correspondentie daarover opgeslagen. Daar kunnen de medische gegevens of burgerservicenummers bij zitten."

Geen aanwijzingen voor misbruik van gegevens

Allianz heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de persoonlijke gegevens zijn misbruikt. Toch waarschuwde de verzekeraar eerder dat klanten waakzaam moeten zijn voor mogelijke fraude.

Hoeveel klanten precies zijn getroffen, is onduidelijk. In oktober schatte Allianz het aantal getroffen klanten op maximaal 2,3 miljoen. In de loop van december moet duidelijk worden hoe groot de groep precies is.