In WhatsAppgroepen van scholieren worden schokkende beelden gedeeld, zoals kinderporno, naaktfoto's en onthoofdingsvideo's, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) bevestigt tegen NU.nl dat kinderporno vaak gedeeld wordt in deze groepen en komt daarom in 2020 met een nieuw meldpunt.

RTL Nieuws had de afgelopen maanden toegang tot tientallen WhatsAppgroepen van scholieren tussen de twaalf en zestien jaar oud en zag dat een deel van de berichten "zeer schokkend materiaal" bevat.

In sommige WhatsAppgroepen delen de leden zelfs kinderporno, stelt RTL Nieuws. "Er worden onder andere beelden verspreid van een peuter die wordt misbruikt door een oudere man."

Nieuw meldpunt voor verspreiden kinderporno via WhatsApp

Het EOKM ziet ook dat kinderporno vaak in deze appgroepen wordt verspreid. "We houden nu niet bij hoeveel meldingen we exact binnenkrijgen, maar sowieso elke dag wel één. En de politie krijgt er nog veel meer", vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

Het expertisebureau komt daarom in het eerste kwartaal van 2020 met een speciaal meldpunt voor kinderporno die in dit soort WhatsAppgroepen wordt verspreid. Daar kunnen de scholieren het materiaal melden.

"De hash - een soort vingerafdruk - van het materiaal wordt dan toegevoegd aan een database. Hostingpartijen kunnen aan de hand van deze database toetsen of materiaal dat wordt geüpload op hun platformen, voorkomt in de database met hashes van bekende beelden van seksueel kindermisbruik. Daardoor kan bij ons bekend pornografisch materiaal niet opnieuw geüpload worden", legt het EOKM uit. Daarnaast wordt het materiaal gedeeld met Interpol.

Als kinderen kinderporno tegenkomen in appgroepen moeten ze dit meteen verwijderen, zegt het expertisebureau. Het is namelijk strafbaar materiaal. "Verspreid het niet verder en als het naar materiaal is: praat erover. En als het meldpunt er straks is, meld het ons dan."

Ook onthoofdingsvideo's en nazipropaganda gedeeld

Naast kinderporno kwam de RTL Nieuws ook gewelddadige video's tegen in de appgroepen. Daarin worden onder meer mensen vermoord en wordt racistisch en antisemitisch beeldmateriaal of nazipropaganda verspreid."

Ook wordt in de groepen veel wraakporno verspreid. Soms zijn dit naaktfoto's of video's van een klasgenoot, maar meestal zijn het beelden van willekeurige jongens en meisjes.

Een veertienjarige jongen pleegde in 2017 zelfmoord nadat een meisje zijn naaktfoto op Instagram plaatste. Volgens RTL Nieuws wordt deze foto nog regelmatig gedeeld binnen de WhatsAppgroepen.