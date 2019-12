De negende Star Wars-film, The Rise of Skywalker, verschijnt volgende week woensdag. Met deze tips voorkom je dat je online per ongeluk een spoiler voor de kiezen krijgt.

Met The Rise of Skywalker wordt de Skywalker-saga afgesloten. De serie loopt al sinds 1977, toen Star Wars: A New Hope verscheen. Deze jarenlange opbouw maakt het misschien wel extra vervelend om voorafgaand aan de film mogelijke spoilers te lezen.

Daarnaast kan niet iedereen op de eerste dag naar de film. Om te zorgen dat er zo min mogelijk verklapt wordt over het lot van de Skywalkers, kun je zelf maatregelen treffen op sociale media en in je browser.

Twitter: filter Star Wars uit je tijdlijn

Op Twitter kun je woorden en hashtags verbergen. Zo krijg je bijvoorbeeld geen berichten meer te zien waar het woord 'Skywalker', 'Jedi' of 'Jar Jar Binks' in staat. Op deze manier filter je de meeste berichten weg waar mogelijke spoilers in kunnen verschijnen.

De woorden moeten wel los van elkaar aan de filterlijst toegevoegd worden. Het is mogelijk om een bepaalde tijdsduur te selecteren, zodat alles over Star Wars weer terugkeert in de tijdlijn als je de film hebt gezien.

Zo werkt het via de Twitter-app Ga via je profiel naar 'Instellingen en privacy'

Kies 'Privacy en veiligheid'

Tik op 'Genegeerd'

Ga naar 'Genegeerde woorden'

Voeg alle woorden en accounts toe waarvan je niet wilt dat ze in de tijdlijn verschijnen

Facebook: accounts en pagina's snoozen

Op Facebook is het iets lastiger om Star Wars-spoilers te vermijden. Er is geen optie om berichten die bepaalde woorden bevatten te filteren, dus moet je in dit geval rigoureuzer te werk.

Zo kun je nalopen welke accounts en pagina's die je volgt mogelijk spoilers publiceren. Ga naar een willekeurig bericht van het betreffende account en tik in de app op de drie bolletjes. Vervolgens kun je kiezen om een pagina of persoon de komende dertig dagen te snoozen, zodat de berichten niet langer in de tijdlijn verschijnen. Hiermee filter je dus wel alle berichten van een account, niet alleen de posts die over Star Wars gaan.

Instagram: met de bezem door wie en wat je volgt

Ook Instagram heeft geen optie om woorden te filteren. Wel kun je bepaalde hashtags en accounts negeren waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze spoilers kunnen delen.

Om een account uit te sluiten, ga je naar het betreffende profiel en tik je op de drie bolletjes rechtsboven. Vervolgens kies je 'Beperken'.

Volg je bepaalde hashtags die iets met Star Wars te maken hebben, dan kun je die beter even uitschakelen tot je de film gezien hebt. Berichten met die hashtag verschijnen dan niet meer in het overzicht van de app. Dat kan door naar de hashtag te zoeken. Kies daarna het woord 'Volgend' en selecteer 'Niet meer volgen'. Je moet de hashtags wel weer zelf toevoegen als je de berichten weer wil zien.

Specifieke woorden en hashtags die anderen onder jouw foto's of video's plaatsen, kun je wel filteren.

Zo stel je filters voor reacties in Ga naar je eigen profiel en tik rechtsboven op de drie liggende streepjes

Tik op 'Instellingen' en ga naar 'Privacy'

Kies 'Opmerkingen' en vink 'Handmatig filter' aan

Vul de spoilergevoelige woorden in

Browser: extensies houden spoilers buiten

Sociale media bieden vaak niet erg geavanceerde opties om woorden te filteren. In de browser heb je vaak meer opties, dankzij extensies die je kunt installeren. Daarmee blokkeer je niet alleen spoilertermen op sociale media, maar op elke site die je bezoekt.

Met Unspoiler voor Google Chrome vul je zelf woorden in die je niet meer wilt tegenkomen. Duikt er toch een tekst op met de betreffende termen, dan wordt de regel met een rood vlak geblokkeerd. Je kunt vervolgens zelf kiezen om de mogelijke spoiler toch te bekijken. Plaatjes worden met Unspoiler overigens niet weggehaald.

Spoiler Protection 2.0 schermt eveneens delen van de pagina af met gekleurde blokken. Ook afbeeldingen en video's kunnen worden weggestreept. Het werkt op Firefox, Chrome en op iOS en Android.

Remove Recommendations YouTube VK Facebook (Chrome) en Remove YouTube Suggestions (Firefox) doen allebei hetzelfde. Met de extensies worden aangeraden video's op YouTube geblokkeerd, zodat je geen spoilers krijgt te zien op basis van je kijkgedrag.