ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, test een nieuwe muziekstreamingsdienst genaamd Resso. De app zou een kruising zijn tussen TikTok en Spotify en is door 27.000 gebruikers gedownload in India en Indonesië, meldt Bloomberg.

Resso is een muziekstreamingsdienst, net zoals Spotify, maar laat tijdens het streamen van het nummer in realtime de songteksten zien. Ook kunnen gebruikers reacties achterlaten onder nummers. Daarnaast neemt de app kenmerken van TikTok mee: gebruikers kunnen gifjes en video's maken met een muziekje eronder.

ByteDance heeft de app stilletje ontwikkeld en zes maanden geleden geïntroduceerd. De nieuwe app is beschikbaar in India en Indonesië, twee Aziatische landen waar TikTok erg populair is. De promotie van de app lijkt pas eind november serieus te zijn begonnen.

Met de dienst zou ByteDance de directe concurrentie willen aangaan met Spotify en Apple Music.

'App zit nu nog in betatest'

Een woordvoerder van Resso zei in een statement dat Resso op dit moment in een betatest zit. "We zijn erg optimistisch over de mogelijkheden op de lange termijn, maar we zitten nog erg vroeg in het proces en rollen het nu nog uit in een klein aantal markten."

De app heeft deals met Indiase muzieklabels T-Series en Times Music. Deals met de drie grootste muzieklabels, Warner Music Group, Universal Music, Sony Music Entertainment, zijn er nog niet. Zonder onder die labels wordt het voor ByteDance lastig om de app wereldwijd tot een succes te maken.

November dit jaar vertelden ingewijden aan Financial Times dat ByteDance in gesprek zou zijn met de drie labels.

TikTok ligt onder vergrootglas

Volgens Bloomberg is het slim van ByteDance om de nieuwe app te testen in India en Indonesië. Zo krijgt het bedrijf ademruimte om langzaam de app op te schalen buiten het vergrootglas waaronder TikTok ligt.

De afgelopen weken doken namelijk verhalen op van privacyproblemen met de app. Vorige week werd in de VS een gezamenlijke rechtszaak aangespannen tegen TikTok, waarin wordt geclaimd dat de app "veel data" met de Chinese overheid deelt.