Nederlanders zochten in 2019 het meest naar voetbalclub Ajax en het WK vrouwenvoetbal. Verder werd veel gezocht naar de betekenis van de woorden 'huts' en 'wollah', maakt Google woensdag bekend in een jaaroverzicht van de populairste zoekopdrachten van 2019.

De top tien van Nederlandse zoekopdrachten wordt, net als de Eredivisie, aangevoerd door Ajax. Op twee staat het WK Voetbal Vrouwen. Verder werd gezocht naar bijvoorbeeld de Notre Dame, die dit jaar in brand stond, en de Europese Verkiezingen.

Googles Top Trending Zoekopdrachten 2019 1. Ajax

2. WK Voetbal Vrouwen

3. Notre Dame

4. Julen

5. Duncan Laurence

6. Bridget Maasland

7. Iris Hond

8. Utrecht

9. Europese Verkiezingen

10. Val van de Berlijnse muur

Google heeft op de Trends-pagina verschillende jaarlijsten gepubliceerd. Het lijstje met meestgezochte Bekende Nederlanders wordt aangevoerd door Songfestivalwinnaar Duncan Laurence, gevolgd door Bridget Maasland en Iris Hond, die in het nieuws waren vanwege hun relaties met respectievelijk André Hazes en Marco Borsato.

Daarnaast zochten Nederlanders naar de betekenis van straattaalwoorden 'wollah' en 'huts'. Verder wilden veel mensen weten wat een isogram en een podcast is.

In de rubriek tv-programma's werd het meest nar Chateau Meiland gezocht. Joker voert de lijst van films aan en Maarten van der Weijden is de meest gegoogelde sporter.

Google maakte vorige week de populairste YouTube-video's van 2019 bekend. Hierin werd PewDiePie bekendgemaakt als meest bekeken YouTuber (4 miljard weergaven). Video's van het spel Minecraft werden bij elkaar 100,2 miljard keer bekeken.

Ook Twitter kwam deze week met een jaarlijst. Op het sociale medium waren de hashtags #dtv, (durf te vragen), #brexit en #boerenprotest dit jaar in Nederland populair. Wereldwijd ging het veel over de brand in de Notre Dame en over de bosbranden in de Amazone.