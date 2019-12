Een ingehuurde werknemer van Facebook is ontslagen omdat hij verbannen accounts tegen betaling heractiveerde. De accounts werden gebruikt om misleidende advertenties te plaatsen. Dat meldt BuzzFeed News dinsdag op basis van een eigen onderzoek.

De Facebook-medewerker werd aangesproken door een bedrijf dat stelde dat bepaalde advertentieaccounts onterecht waren geblokkeerd. De werknemer gaf het bedrijf ongelijk, maar bood aan het bedrijf op een andere manier te helpen. Dat blijkt uit chatberichten die zijn ingezien door BuzzFeed News.

De werknemer had contact met de directeur van marketingbedrijf Ads Inc. Van dat bedrijf werd in oktober bekend dat het ruim 50 miljoen dollar (ruim 45 miljoen euro) had uitgegeven aan misleidende advertenties. De advertenties gebruikten vaak beroemdheden om Facebook-gebruikers te laten klikken en leidden de gebruikers naar een andere site, waar ze werden opgelicht.

De man stelde voor dat hij de accounts tegen betaling kon heractiveren. Hiervoor vroeg hij 5.000 dollar voor de eerste maand, daarna zakte de prijs naar 3.000 dollar per maand.

Oud-werknemers van Ads Inc. vertelden BuzzFeed News dat Facebook meerdere medewerkers had die verbannen accounts opnieuw activeerden tegen betaling.

In een reactie aan BuzzFeed News heeft Facebook laten weten dat de werknemer ontslagen is. Volgens een woordvoerder is dergelijk gedrag streng verboden. Er wordt onderzocht of het bedrijf inderdaad meerdere werknemers heeft die zich laten omkopen.