Google is begonnen met de uitrol van versie 79 van de Chrome-browser. De browser waarschuwt al bij het openen van een site voor mogelijk phishinggevaar.

Bescherming tegen phishing, waarbij kwaadwillenden vaak via een namaaksite inloggegevens proberen te stelen, is onderdeel van Googles Safe Browsing-onderdeel in Chrome. Met de nieuwe versie worden websites direct bij het bezoeken gecheckt op betrouwbaarheid.

Google vergelijkt bezochte pagina met een lijst van populaire sites die als betrouwbaar zijn aangemerkt. Als de gebruiker een pagina bezoekt die niet op deze lijst staat, onderzoekt Chrome automatisch of de website te vertrouwen is. Volgens Google worden gebruikers hiermee beter beschermd tegen phishingpagina's die nog niet bekend waren. De optie om websites automatisch op veiligheid te controleren staat standaard aan, maar is handmatig uit te schakelen.

Bij het invullen van inloggegevens op websites laat Chrome in versie 79 ook weten of de gegevens zijn voorgekomen in een datalek. Met de optie Password Checkup worden ingevulde gegevens van gebruikers vergeleken met een database van bekende lekken.

Google gebruikt hiervoor versleutelde gegevens en kan de inloggegevens van gebruikers dus niet inzien. Ook anderen kunnen daar volgens Google niet bij. "Als de browser ziet dat je een gelekt wachtwoord gebruikt, zal Chrome dat vertellen", meldt Google. "We raden je vervolgens met klem aan om het wachtwoord te veranderen." Dat doet Google omdat de data anders mogelijk misbruikt kunnen worden.