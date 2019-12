Gebruikers van mobiel internet van Telfort krijgen op 26 januari automatisch een KPN-abonnement, bevestigt een woordvoerder van de provider na berichtgeving door Tweakers. Klanten worden vanaf deze week tot uiterlijk halverwege januari over hun persoonlijke situatie geïnformeerd.

Telfort-klanten krijgen een abonnement dat hetzelfde is als hun huidige abonnement of een abonnement met meer MB's per maand, maar dan onder de vlag van KPN, zegt woordvoerder Reneé Schnitzler. De provider kijkt daarvoor welk KPN-abonnement het best aansluit bij het Telfort-abonnement.

KPN maakte in januari bekend te willen stoppen met de merken Telfort, XS4ALL en Yes Telecom. In mei sloten de winkels van Telfort al hun deuren. Inmiddels is het ook niet meer mogelijk om Telfort-producten aan te schaffen.

Eerder gingen prepaidklanten van Telfort al over naar KPN. Na abonnementen voor mobiel internet volgen in 2020 ook de abonnementen voor vast internet. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet duidelijk.

Telfort-klanten die niet onder KPN verder willen, hebben een opzegtermijn van enkele weken om hun contract te laten ontbinden.