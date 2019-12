Welke travelzoom compactcamera is het best en welke camera heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Op reis wil je graag foto's maken, maar een grote camera met losse lenzen meesjouwen is een hoop gedoe. Travelzoom compactcamera's zijn daarom heel geschikt, vanwege het formaat en het grote zoombereik dat ze bieden.

De Consumentenbond testte 27 travelzoomcamera's. Tijdens de tests werd onder meer gekeken naar fotokwaliteit, gebruiksgemak en de kwaliteit van het scherm en de zoeker.

De Lumix DMC-TZ100 van Panasonic komt met een beoordeling van 7,3 als beste uit de test. De camera heeft veel opties en een groot zoombereik. Daarmee is hij heel geschikt als travelzoomcamera.

Ook de behuizing van de camera is hoogwaardig. Achterop is genoeg ruimte voor je duim en knoppen zijn goed geplaatst.

De camera is verder voorzien van een aanraakscherm en multifunctionele ring. De bediening is eenvoudig. Verder wordt de fotokwaliteit als ruim voldoende beschouwd, scoort hij in de automatisch stand een ruime voldoende op het gebied van kleurweergave en wordt de resolutie en scherpte beoordeeld met een 8,4.

De Canon Ixus 285 HS komt als beste koop uit de bus. De camera wordt met een 6,3 beoordeeld. Dit is een eenvoudige compactcamera met minder uitgebreide functies en een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Hij is gemakkelijk met één hand te bedienen, dankzij grotere, goedgeplaatste knoppen. Het menu kon beter, want dat komt wat verwarrend over. Minpunten zijn verder dat de camera geen zoeker heeft. Ook jammer is dat het toestel geen aanraakscherm heeft.

De Consumentenbond beoordeeld de fotokwaliteit als ruim voldoende. Resolutie en scherpte worden goed bevonden en de kleurweergave is ruim voldoende.

