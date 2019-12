Microsoft stopt op 6 mei 2020 definitief met de takenapp Wunderlist, maakt het bedrijf maandag bekend op zijn blog. Oprichter Christian Reber probeerde de app nog van dit lot te redden door aan te geven Wunderlist terug te willen kopen, maar die poging heeft de app niet kunnen redden.

In 2015 maakte Microsoft bekend het bedrijf achter Wunderlist te hebben overgenomen. Twee jaar later kondigde het bedrijf To Do aan: een app die Wunderlist op termijn volledig moest gaan vervangen.

Wunderlist-oprichter Reber sprak zich in september uit tegen Microsofts intentie om de app volledig af te schrijven. Hij riep het bedrijf publiekelijk op om hem de app terug te laten kopen. Of daarvoor serieuze gesprekken hebben plaatsgevonden, is niet duidelijk.

Microsoft roept gebruikers van Wunderlist op om hun gegevens over te zetten naar To Do. Gebruikers kunnen de app tot mei blijven gebruiken, maar vanaf dat moment wordt de app niet langer ondersteund.