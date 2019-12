De Brexit en de boerenprotesten horen in 2019 tot de meestgebruikte hashtags op Twitter, maakt het sociale medium maandag bekend. De lijst wordt aangevoerd door #dtv (durf te vragen), waarmee Twitter-gebruikers laten weten zich niet te schamen om een vraag te stellen.

De drie hashtags stoten de nummer één van 2017 en 2018 van zijn koppositie. In de afgelopen twee jaar was #vacature de meestgebruikte hashtag op Twitter. Die hashtag is nu te vinden op de vierde plek.

Meestgebruikte hashtags op Twitter in Nederland: #dtv

#brexit

#boerenprotest

#vacature

#ajax

#eurovision

#esf19

#fvd

#mytwitteranniversary

#trots

Twitter heeft de populairste hashtags gemeten in de periode van 1 januari tot 15 november. Het bedrijf wil niet zeggen hoe vaak de betreffende hashtags in Nederland zijn gebruikt.

Notre-Dame populairste nieuwsgerelateerde hashtag

Wereldwijd was #NotreDame in 2019 de populairste nieuwsgerelateerde hashtag. In de kathedraal in Parijs woedde in april een grote brand, waarbij het dak en een deel van de binnenkant verwoest werd.

Andere populaire hashtags waren de Japanse tekens 令和, waarmee op 1 mei het Reiwa-tijdperk werd ingeluid. Een nieuw tijdperk gaat in als Japan een nieuwe keizer krijgt. De wereldwijde top vijf wordt verder gevuld door Venezuela, Brexit en 台風19号 (Hagibis), de tyfoon die in oktober Japan teisterde.