Een 23-jarige man en een 27-jarige vrouw zijn maandag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur voor het dreigen een seksfilmpje openbaar te maken.

Het slachtoffer, een man, had op 20 augustus een seksafspraak tegen betaling met de vrouwelijke verdachte in een hotel in Rotterdam.

Na de afspraak zei de mannelijke verdachte dat er opnames van de seks waren gemaakt. Het slachtoffer moest de twee verdachten 50.000 euro betalen, anders zou het filmpje worden geopenbaard. Het slachtoffer deed direct aangifte.

De politie kwam binnen 24 uur in actie, waardoor het filmpje niet openbaar is gemaakt. Mede daardoor legt de rechtbank een lagere straf op dan de vijftien maanden cel die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

Twee andere mannen zijn door de rechtbank vrijgesproken. Er zijn onvoldoende bewijzen dat zij betrokken waren bij het incident.