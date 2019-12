Het aantal personen dat is gearresteerd voor het afdreigen van tientallen mannen die naaktfoto's van zichzelf deelden, is gestegen naar 48, meldt de politie maandag op haar website. Deze vorm van chantage wordt ook wel 'sextortion' genoemd.

Begin oktober werd bekend dat meer dan dertig personen waren gearresteerd voor de afdreiging. Daar zijn nu achttien aanhoudingen bijgekomen. Vijftig slachtoffers deden tot nu toe aangifte.

Er zijn vijf personen aangehouden als hoofdverdachten in de leeftijd van 19 tot en met 22 jaar, van wie er vier in voorlopige hechtenis zitten. Ze zijn afkomstig uit Delft en Den Haag. Naast de hoofdverdachten werden tientallen zogenoemde 'geldezels' aangehouden. Zij stelden hun bankrekening open voor de verdachten.

Volgens de politie is 125.000 euro buitgemaakt in deze sextortionzaak. Hierbij worden slachtoffers gechanteerd met seksueel getinte foto's of video's die zij via het internet hebben gedeeld.

Vertrouwen wekken en chanteren

In dit geval werd via onder meer datingsites contact opgenomen met mannelijke slachtoffers, die dachten dat ze met een vrouw in gesprek waren. Nadat het vertrouwen via de apps was gewonnen, stuurden mannen een naaktfoto van zichzelf. Daarmee werden ze vervolgens gechanteerd.

De slachtoffers moesten geld betalen om te zorgen dat de foto's niet met vrienden en familie werden gedeeld. Bedragen varieerden van honderden tot tienduizenden euro's.

Na de aanhoudingen begin oktober onderzocht de politie meerdere panden. Agenten vonden onder meer duizenden euro's aan contant geld, een vuurwapen en meerdere bankpassen. Ook werd op een mobiele telefoon van een van de verdachten kinderporno aangetroffen. Dat wordt verder onderzocht.