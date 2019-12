Weer een stap in het uitfaseren van Windows 10 Mobile: Microsoft stopt op 12 januari met de ondersteuning voor Office-apps voor het mobiele besturingssysteem, zo maakt het bedrijf bekend. Na die datum ontvangen de apps geen updates meer.

Het gaat om apps zoals Word, Excel, PowerPoint en OneNote. Deze apps voor Windows 10 Mobile krijgen geen foutoplossingen meer, worden niet voorzien van beveiligingsupdates en krijgen geen technische ondersteuning meer.

De apps blijven wel bruikbaar als ze geïnstalleerd zijn, maar ze zullen niet langer te downloaden zijn op nieuwe apparaten. "Omdat we geen beveiligingsupdates meer doorvoeren, raden we met klem aan over te stappen naar de nieuwste Office-apps voor iOS- of Android-telefoons", zegt Office-topman Bill Doll.

Microsoft maakte al in 2017 bekend te stoppen met de ontwikkeling van nieuwe functies en hardware voor Windows 10 Mobile. Begin 2019 zei Microsoft in december van dit jaar te stoppen met het uitgeven van updates voor Windows 10 Mobile. Destijds raadde het bedrijf gebruikers al aan om over te stappen naar het mobiele besturingssysteem iOS of Android.