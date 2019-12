China heeft overheidsinstanties en openbare instellingen opgelegd alle buitenlandse computerhardware en -software binnen drie jaar te vervangen door Chinese alternatieven, meldt zakenkrant Financial Times.

De nieuwe regels zouden in China bekendstaan als '3-5-2'. In 2020 moeten publieke instanties en overheden 30 procent van de apparatuur en software hebben vervangen. Een jaar later volgt nog eens 50 procent en in 2022 moet de laatste 20 procent vervangen zijn.

Analisten verwachten dat de situatie een grote impact zal hebben op Amerikaanse bedrijven zoals HP, Dell en Microsoft. Deze bedrijven leveren al jaren producten aan de Chinese overheid. Het is niet bekend of Chinese instanties in staat zijn om hun apparatuur op korte termijn te vervangen. Veel overheden gebruiken al computers van het Chinese Lenovo, maar hiervoor worden wel onderdelen van Amerikaanse fabrikanten gebruikt.

Private bedrijven zouden vooralsnog niet aan de nieuwe regels hoeven voldoen. Die mogen volgens Financial Times gebruik blijven maken van buitenlandse producten.

Het uitsluiten van Amerikaanse apparatuur is mogelijk een antwoord op maatregelen die de VS eerder heeft getroffen. Eerder dit jaar stelde de Amerikaanse president Donald Trump een verbod op handel met Chinese bedrijven in.

Zo mogen Amerikaanse bedrijven geen apparaten van Huawei aanschaffen, omdat het bedrijf wordt verdacht van spionage voor de Chinese overheid. De Amerikaanse overheid heeft dit echter nooit bewezen.