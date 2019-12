Snapchat test een functie genaamd Cameo, bevestigt moederbedrijf Snap aan TechCrunch. Hiermee worden selfies van gebruikers verwerkt in grappige filmpjes in de app. Dat gebeurt met een simpele versie van de deepfake-technologie, waarmee gezichten van gebruikers over die van anderen gelegd kunnen worden alsof ze zelf in het filmpje spelen.

Cameo zou een alternatief zijn van Bitmoji, de cartoonversies die gebruikers van zichzelf in Snapchat kunnen maken. Deze poppetjes worden vervolgens gebruikt om emoties of grappige situaties over te brengen. Dat kan met Snapchat Cameo ook, maar op een realistischere manier.

De app registreert het gezicht van de gebruiker. Dat gezicht wordt vervolgens geanimeerd in verschillende video's die door Snapchat zijn geselecteerd. In voorbeelden op sociale media is bijvoorbeeld te zien dat iemand in zo'n filmpje geld in de lucht gooit of dat iemand veel eten in haar mond stopt.

Op dit moment wordt Cameo getest in enkele landen. "De functie is nog niet helemaal klaar, maar we zullen Cameo binnenkort wereldwijd uitrollen", meldt het bedrijf. Het is niet bekend wanneer dat zal zijn.

Snapchat is niet de eerste app die deze simpele vorm van deepfakes gebruikt om gezichten in filmpjes te plaatsen. JibJab is bijvoorbeeld al jaren een populaire app rond de Kerst, omdat gebruikers hun gezicht daarmee op dansende elfjes kunnen plakken. Ook de Chinese app Zao biedt realistische deepfakes.