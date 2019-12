De autofabrikanten BMW en Hyundai waren eerder dit jaar doelwit van cyberaanvallen, meldt de Duitse nieuwssite Bayerische Rundfunk. De hackers slaagden erin om de computersystemen binnen te dringen.

Volgens bronnen van Bayerische Rundfunk werden de hackers al enige tijd in de gaten gehouden. Het gaat om de groep die zichzelf OceanLotus noemt, een beruchte hackersgroep uit Vietnam.

De hackers installeerden volgens bronnen de hackerstool Cobalt Strike, waardoor er op afstand meegekeken kon worden op een computer. Het is niet zeker of er ook informatie is buitgemaakt. Volgens een anonieme bron van Bayerische Rundfunk is er geen informatie gestolen bij BMW. Zowel BMW als Hyundai wilden niet reageren op vragen van het platform.

Vietnam heeft sinds dit jaar een eigen autofabrikant genaamd Vinfast. IT-experts in Duitsland sluiten niet uit dat er een verband bestaat tussen de aanvallen en het oprichten van een nieuwe fabrikant, omdat dit rond dezelfde periode plaatsvond.

Het is niet zeker of dit bedrijf achter de aanvallen zit, omdat de hackersgroep ook op eigen initiatief aanvallen kan uitvoeren. Hoe dan ook heeft de Duitse overheid in juni alle autofabrikanten in Duitsland per e-mail gewaarschuwd voor mogelijke aanvallen. Mogelijk waren de fabrikanten dus al op de hoogte van de aanvallen.