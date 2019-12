In een bètaversie van Google Maps is door XDA Developers een stukje code ontdekt dat hint naar een nieuwe functionaliteit. De navigatiesoftware van Google zou met deze code aan gebruikers routes laten zien die goed verlicht zijn.

In de code is te zien dat wanneer een straat goed verlicht is, de navigatie deze route met een gele lijn weergeeft. Hierdoor kunnen gebruikers mogelijk zien hoe ze het beste kunnen lopen als ze in het donker alleen naar huis lopen. Google Maps zou ook aangeven hoe goed verlicht de straat is.

Het is nog niet bekend of gebruikers van Google Maps deze functionaliteit binnenkort al kunnen verwachten. Google heeft nog niets aangekondigd. Het is ook niet bekend in welke regio's of landen de navigatie via goed verlichte wegen gaat werken.

De code komt uit bètaversie 10.31.0, maar werkt nog niet. Het is daarom nog niet duidelijk hoe de navigatie langs goed verlichte wegen er precies uit gaat zien.