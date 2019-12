Onderzoeksjournalist Brian Krebs ontdekte afgelopen week dat de nieuwe iPhone 11 nog steeds de locatie van gebruikers opslaat als ze bij alle apps afzonderlijk de locatiegegevens uit hebben gezet. Waarom doet de telefoon dit? En hoe zet je het uit?

Als je iPhone locatiedata verzamelt dan zie je bovenaan het scherm een wit pijltje. In een youtubevideo laat Krebs zien dat hij bij alle afzonderlijke apps de locatiegegevens uitzet. Toch ziet hij bovenaan zijn scherm zo'n wit pijltje: iets in het apparaat verzamelt dus nog steeds zijn locatie.

"Het lijkt erop dat de telefoons een systeemdienst hebben die je locatie opvraagt zonder dat deze afzonderlijk door de gebruiker uitgezet kan worden", concludeerde Krebs.

Krebs stuurde zijn bevindingen door naar Apple, het bedrijf reageerde dat dit onder het 'normale gedrag' van de telefoon viel en dat er geen probleem was met de beveiliging van het apparaat. Apple weigerde in eerste instantie verder op de kwestie in te gaan, maar kwam later deze week toch nog met een aanvullende verklaring.

Dit was er aan de hand

Aan de techwebsite TechCrunch meldde Apple dat dit te maken heeft met Ultra Wideband technologie. Ultra Wideband is een technologie waarmee grote bestanden in korte tijd verstuurd kunnen worden naar een apparaat in de buurt.

"Dus gebruikers kunnen dingen doen zoals een bestand delen met iemand die AirDrop gebruikt, simpelweg door naar de iPhone van een andere gebruiker te wijzen", vertelde Apple bij de introductie van de iPhone 11 in september dit jaar.

De technologie mag op de meeste plekken zijn gang gaan, maar is ook op wat plekken verboden. In Australië mag de technologie bijvoorbeeld niet gebruikt worden in de buurt van radioastronomielocaties, waar veel gewerkt wordt met radiogolven. En in een handvol landen heeft Apple nog geen toestemming om de technologie te gebruiken.

'De locatiedata worden niet verzameld door Apple'

Volgens Apple gebruikt iOS alleen de locatie om te kijken of de iPhone-gebruiker in een gebied is waar het verboden is of waar Apple nog geen toestemming heeft gekregen om de technologie te gebruiken. Dan weet de telefoon of de technologie moet worden uitgezet of niet.

Apple verzekert: "Deze locatiedata worden alleen gebruikt door het apparaat, Apple verzamelt deze gebruikerslocatie niet." Dat beaamt ook Will Strafach, iOS-beveiligingsexpert, op Twitter. Hij onderzocht de kwestie en vond geen bewijs dat Apple de locatiedata vanaf de iPhone verstuurt naar andere servers.

Zo zet je je locatie wel helemaal uit

Brian Krebs kwam erachter dat wanneer gebruikers alle locatiedata helemaal uitschakelen dus niet bij alle apps afzonderlijk de locatiedata uitzetten het apparaat geen locatiegegevens meer verzamelt. Dat kan via Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen.

Volgens Apple komt er bij een volgende iOS-update een optie bij om de locatie voor de ultra wideband technologie, afzonderlijk van alle andere apps, uit te zetten.