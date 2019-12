De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders wil 150 miljard dollar - zo'n 135 miljard euro - investeren in een nieuw plan om de internetverbinding in de Verenigde Staten te verbeteren, maakte hij vrijdag bekend. "Internet is een mensenrecht", stelt Sanders.

Sanders vindt dat grote telecommunicatiebedrijven, zoals Verizon, te veel winst maken. Hij wil daarom grote media en telecommunicatiebedrijven opbreken, bedrijven dwingen om internetverbinding toegankelijker te maken en wil broadband-prijzen reguleren om te garanderen dat deze betaalbaar zijn.

"Net zoals President Roosevelt meer gelijkheid bracht naar Amerika door meer dan tachtig jaar geleden elektriciteit naar elke boerderij en elk afgelegen gebied te brengen, zal ik als president hetzelfde doen met high-speed internet", zei Sanders in een statement.

Sanders is niet de enige Amerikaanse politicus met een plan om het internet te verbeteren. Oud-vicepresident en presidentskandidaat Joe Biden wil 20 miljard dollar investeren in de infrastructuur van broadband-internet en Pete Buttigieg, ook presidentskandidaat, wil met 80 miljard dollar afgelegen gebieden verbinden met het internet. Het plan van Sanders is met afstand het duurst.

In de Verenigde Staten is de internetverbinding regelmatig afhankelijk van de natuur en het weer. Zo viel de verbinding in verschillende gebieden weg tijdens de orkanen Sandy en Maria. Sanders wil dat de infrastructuur van zowel nieuwe als bestaande telecommunicatie en internet stand kan houden tijdens toekomstige natuurrampen.