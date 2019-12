De gelekte handelsdocumenten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een link met een eerdere Russische desinformatiecampagne, stelt de sociale mediasite Reddit vrijdag in een statement. De site vreest dat Moskou zich wil bemoeien met de aanstaande verkiezingen in Groot-Brittannië.

Het lek in kwestie vond eind oktober plaats. Een Redditgebruiker genaamd Gregoratior publiceerde documenten over handelsgesprekken tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de Britse oppositiepartij Labour bleek uit de gelekte documenten dat de Britse regering van Boris Johnson mogelijk bereid is Amerikaanse farmaceuten hogere prijzen voor hun waren te laten rekenen, als onderdeel van een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de twee landen na de Brexit. Ook zouden ze de NHS, het nationale zorgstelsel, willen verkopen.

61 accounts geschorst

"We kwamen er recent achter dat een Redditpost gelekte documenten bevatte van het Verenigd Koninkrijk", vertelt Reddit in het statement. "We hebben het account en de daaraan verbonden accounts onderzocht en geloven dat dit onderdeel was van een campagne vanuit Rusland."

Het bedrijf zei verder dat het 61 accounts vond die de gelekte documenten verder probeerden te promoten. Deze accounts zijn geschorst van de website.

Een woordvoerder van Labour weigerde commentaar te geven op hoe de partij aan de gelekte documenten kwam of op de mogelijke link met Rusland.

"Deze documenten onthullen het complot tegen onze NHS. En natuurlijk hebben noch het Verenigd Koninkrijk noch de Amerikaanse regering de authenticiteit van de documenten ontkend", zei hij tegen Reuters. "Het tonen van deze documenten aan journalisten was duidelijk in het algemeen belang."

Een mogelijke link met de Russische groep Secondary Infektion

De 61 accounts die de gelekte documenten probeerden te promoten volgden hetzelfde patroon als de Russische Secondary Infektion, die eerder dit jaar desinformatie verspreidde via Facebook. "Daardoor geloven we dat dit inderdaad verband hield met de oorspronkelijke groep", aldus Reddit.

Onderzoekers vertelden Reuters maandag al dat de manier waarop de documenten voor het eerst op Reddit werden gedeeld en vervolgens online werden gepromoot erg leek op de desinformatiecampagne.

Secondary Infection probeerde toen valse verhalen te verspreiden over ten minste dertig online platforms. Dit deden ze vanaf sociale media-accounts waarvan Facebook zei dat ze 'uit Rusland afkomstig waren'.

'Als dit het geval is, is dat buitengewoon serieus'

"Ik begrijp uit wat er op Reddit werd gezet dat de mensen die verstand hebben van deze zaken, zeggen dat dit alle kenmerken lijkt te hebben van een of andere vorm van inmenging", vertelde staatssecretaris voor Digitaal, Cultuur, Media en Sport Nicky Morgan aan de BBC. "En als dat het geval is, is dat buitengewoon serieus. We houden toezicht op elke inmenging in onze verkiezingen. Dat is een serieuze, serieuze zaak."

De regering zei in een statement dat het "al bezig was met het onderzoeken van de zaak" en daarbij hulp kreeg van het National Cyber Security Centre, een onafhankelijke autoriteit op het gebied van cybersecurity.