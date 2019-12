Veel Nederlandse bedrijven hebben hun ICT niet op orde, daardoor zijn 100.000 computers vatbaar voor datalekken. Dat vertellen ICT-experts in een video die YouTuber Sven van der Meulen vrijdag op YouTube heeft gezet. Door een beveiligingsissue in Windows-computers kan "de gemiddelde ICT-student op het mbo" inbreken in de computers.

Van der Meulen voerde het onderzoek uit in samenwerking met cybersecuritybedrijf Dyna-Tech. Een ICT-expert van dat bedrijf vertelt in de video dat een fout in het besturingssysteem van Windows maanden geleden is ontdekt. Een fout die volgens de experts makkelijk te herstellen is, ware het niet dat veel bedrijven op ICT-gebied "hun zaken niet op orde hebben".

Daar komt bij dat de kwetsbaarheden van de computers openbaar te vinden zijn op het internet. "Elke zolderhacker kan al maanden eenvoudig toegang krijgen tot deze computers, met alle gevolgen van dien", vertelt een ander cybersecuritybedrijf, Fox-IT, in de video.

Om aan te tonen hoe slecht het gesteld is met de beveiliging bij bedrijven ging de YouTuber op bezoek bij een bibliotheek, waar hij een hacker opdracht gaf op een "ludieke manier" het systeem binnen te komen. De hacker printte vanuit het systeem het logo van Van der Meukens YouTube-kanaal Vrije Vogels via een printer van de bieb.

Daarnaast zocht hij contact met een abortuskliniek die ook de beveiliging van het systeem niet op orde had. De twee bedrijven hebben hun systeem inmiddels beter beveiligd.

'Bedrijven updaten hun software niet vaak genoeg'

Volgens de experts blijven nog steeds 100.000 computers over waarbij hackers makkelijk toegang kunnen krijgen tot alle data in het systeem, waaronder persoonsgegevens. Het gaat hierbij ook om computers van ziekenhuizen en abortusklinieken.

ICT-specialist Joost Pol legt in de video uit dat het probleem vaak is dat bedrijven hun software niet updaten. "Een van de meest basale dingen om de computer veilig te houden, het updaten van de software, gebeurt nog steeds niet vaak genoeg."