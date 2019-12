Kijk gratis films en series met Plex en beleef een duister avontuur in The Mosaic.

Plex

Plex gebruik je normaal gesproken om al je media te beheren en vervolgens te streamen, maar nu heeft de video-app ook een eigen streamingdienst. Het aanbod van Plex is helemaal gratis te bekijken, maar je ziet tussendoor wel advertenties. Die kun je ook niet overslaan met een betaald abonnement. De advertenties verschijnen gelukkig alleen tijdens het kijken van de films en series van Plex, en niet bij je eigen mediacollectie.

Het aanbod van Plex verschijnt automatisch op het startscherm van de app. Gebruik je de dienst nog niet, dan kun je gratis een account aanmaken om te beginnen met kijken. Net als diensten als Netflix en Disney+ belooft Plex in de toekomst meer films en series toe te voegen, waardoor het aanbod steeds groter wordt.

Download Plex voor iOS en Android (gratis)

The Mosaic (Apple Arcade)

The Mosaic is een van de mooiste en tofste games die tot nu toe op Apple Arcade, de gamingdienst van Apple, is verschenen. De opzet van het spel is echter nogal deprimerend; je gamepersonage is een saaie man die een treurig en betekenisloos leven leidt, totdat er iets bizars gebeurt en alles anders wordt.

Doordat The Mosaic behoorlijk traag is en de gameplay niet heel spannend, zal het spel niet voor iedereen geschikt zijn. Dankzij de prachtige omgevingen van de stad waarin je speelt en de verrassingen die de game telkens introduceert, is het toch de moeite waard om door te spelen.

The Mosaic is exclusief beschikbaar op Apple Arcade, waarvoor je 4,99 euro per maand betaalt. Je krijgt dan toegang tot alle games en de dienst is eventueel eerst een maand gratis te proberen.

Download The Mosaic voor iOS (Apple Arcade)

51 Bekijk hier de trailer van de game Mosaic

Veldgids

Deze vernieuwde Nederlandse app is - zoals de naam al verklapt - een digitale veldgids voor je iPhone of Android-telefoon. Dit klinkt misschien een beetje suf, maar de app werkt goed en is erg compleet. Open je de Veldgids-app, dan zie je een volledig overzicht van onder andere vogels, planten en vlinders die je in de natuur kunt tegenkomen. Bij alle vogels staan bijvoorbeeld allerlei feitjes, foto's en er zijn vogelgeluiden in de app te vinden.

De Veldgids-app helpt je dus om een beter beeld te krijgen van de natuur, ook als je alleen wil weten wat er in je eigen tuin rondvliegt en bloeit. Leuk is dat je ook je eigen waarnemingen aan de app kunt toevoegen, waardoor je makkelijk bijhoudt wat voor planten, vogels en andere dieren je in de natuur hebt gespot.

Download Veldgids voor iOS (tijdelijk 0,49 euro) en Android (tijdelijk 0,59 euro)