Twitter slaat de handen ineen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie om het mensen die hulp nodig hebben makkelijker te maken deze hulp te vinden. Wie op Twitter zoekt naar termen die een link hebben met zelfmoord of zelfverwonding, krijgt als eerste zoekresultaat de contactgegevens van Stichting 113 Zelfmoordpreventie.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is een hulplijn waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning. "We hopen met deze samenwerking nog een manier te bieden om mensen met suïcidale gedachten te bereiken en hen te laten weten dat er altijd hulp beschikbaar is,' zegt Sanne van der Mooren, Content Specialist bij 113 Zelfmoordpreventie.

De melding is voorlopig alleen nog te zien als een Twitter-gebruiker op zijn of haar telefoon zoekt naar zelfmoordgerelateerde termen. Bij het zoeken op desktop kreeg NU.nl nog geen melding te zien, Twitter laat weten dat dit niet de bedoeling is en is dat op dit moment aan het oplossen. In andere landen werkt de zoekopdracht wel gewoon op desktop.

De zoekopdracht is ook beschikbaar voor mensen in Australië, België, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Korea, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Naast de meldingen ook een speciaal meldingsformulier

Naast de melding in zoekresultaten heeft Twitter een speciaal meldingsformulier voor mensen die denken aan zelfmoord of zelfbeschadiging.

Een gespecialiseerd team beoordeelt deze rapporten en neemt na ontvangst rechtstreeks contact op met het individu om te laten weten dat iemand die om hem of haar geeft denkt dat ze mogelijk gevaar lopen.

"De realtime, open Twitter-community is een belangrijke bron van ondersteuning voor mensen die mogelijk met geestelijke gezondheidsproblemen te maken hebben", vertelt Ronan Costello, Public Policy Manager Europe bij Twitter. "Het aanpakken van deze problemen vereist samenwerking tussen alle belanghebbenden. Publiek, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben allemaal een rol om ervoor te zorgen dat mensen in Nederland ondersteuning krijgen als dat nodig is."

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.