De Belastingdienst ontving afgelopen week veel meer meldingen van phishing dan normaal. Normaal gesproken krijgt de Belastingdienst zo'n veertig meldingen per week, maar vorige week steeg dit tot vijfhonderd meldingen en deze week ontvingen de dienst maar liefst duizend meldingen per dag, vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

Phishing is een methode waarbij kwaadwillenden met voornamelijk nepmailtjes hengelen naar persoonlijke data, zoals inlog- en bankgegevens.

In het geval van de Belastingdienst gaat het om sms'jes waarin wordt gezegd dat de ontvanger nog een schuld open heeft staan. Daarbij staat een link waar de ontvanger dan op moet klikken om deze schuld te betalen. Ook zijn er mails in omloop waarin een link naar een factuur wordt meegestuurd die ontvangers nog zouden moeten betalen.

'Verwijder de email of sms meteen'

De Belastingdienst waarschuwt om deze links niet te openen. "Wij vragen u nooit om betalingen te doen via e-mail of sms. Open de e-mail (en bijlage) of sms niet, maar verwijder deze meteen", aldus de Belastingdienst.

De Fraudehelpdesk liet in oktober al weten dat dit jaar veel meer meldingen van phishing binnenkomen dan voorgaande jaren. Het ging in de periode van januari tot oktober om vijftienduizend meldingen.

Duizend meldingen op een dag is, in vergelijking met vijftienduizend meldingen verspreid over tien maanden, een explosieve stijging. Waarom juist deze week zoveel meldingen binnenkomen is bij de Belastingdienst onbekend.