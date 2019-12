Een robot die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI) is donderdag de ruimte in gestuurd op weg naar het internationale ruimtestation ISS. Daar moet de robot CIMON astronauten helpen met verschillende taken en groepsdenken tegengaan.

Vorig jaar werd de eerste versie van de Crew Interactive Mobile CompanioN (CIMON) geïntroduceerd om astronauten te ondersteunen. Toen werd de robot echter alleen gebruikt om astronauten te ondersteunen bij experimenten. De robot kon dan gebruikt worden als naslagwerk.

De tweede versie die nu zijn reis door de ruimte maakt, heeft een aantal nieuwe functies. Zo beschikt de robot naast kunstmatige intelligentie ook over emotionele intelligentie. De robot moet emoties van astronauten kunnen herkennen zodat hij op een gepaste manier kan reageren.

Volgens de ontwikkelaars van CIMON zou dit kunnen helpen om groepsdenken tegen te gaan. Dat is een psychosociaal fenomeen waarbij mensen worden beïnvloed door een groep. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van besluiten die door de groep genomen worden. Groepsdenken kan ontstaan wanneer mensen lange tijd met elkaar doorbrengen.

CIMON kan groepsdenken in de toekomst mogelijk tegengaan door in een discussie een neutrale mening in te brengen. Ook kan de robot in sommige gevallen advocaat van de duivel spelen om nieuwe invalshoeken aan het licht te brengen.

CIMON helpt met tijdsbesparing

Ook moet de robot zorgen voor tijdsbesparing door de astronauten te helpen met een betere planning van hun activiteiten. Dit is nodig omdat tijd in het ruimtestation erg kostbaar is.

Een voorbeeld is dat CIMON antwoord kan geven op vragen van astronauten die bezig zijn met onderzoeken. Hierdoor hoeft de astronaut niet langer handleidingen door te spitten en dat bespaart tijd.

Ook kan de robot naar een andere plek in het ruimtestation worden gestuurd om daar ergens een foto van te maken. Vervolgens kan de astronaut de genomen foto terugzien op het scherm. Dit zorgt ervoor dat de astronaut niet meer zelf naar de andere locatie hoeft te gaan en verder kan met het werk.