Facebook is een rechtszaak gestart tegen het Chinese bedrijf ILikeAd Media en haar twee eigenaren, laat Facebook in een blogpost weten. Het bedrijf maakte gebruik van malware om Facebook-accounts over te nemen en plaatste vervolgens misleidende advertenties uit naam van het overgenomen account.

Het bedrijf maakte malware en misleidde Facebook-gebruikers om de software te installeren, en het account over te nemen. Nadat de hackers controle hadden over het account, checkten ze of het account was ingesteld om advertenties te kunnen plaatsen.

Als dit het geval was, werd het advertentietegoed van het account gebruikt om misleidende advertenties te plaatsen. Volgens Facebook hebben mensen die hier slachtoffer van zijn geworden hun geld teruggekregen.

De advertenties waren vooral bedoeld om nagemaakte spullen en dieetpillen aan te prijzen. Ook gebruikten de oplichters veel foto's van beroemdheden zodat gebruikers sneller op de advertentie klikten.

In sommige gevallen maakten de hackers gebruik van 'cloacking'. Hiermee vermomden de hackers een link als een andere link, zodat de gevaarlijke link niet herkend werd door Facebooks systemen. Dit maakt het lastig om de identiteit van de plaatser te achterhalen, waardoor Facebook geen actie kan ondernemen tegen de oplichters.

Normaal start Facebook geen rechtszaken tegen dergelijke oplichters. In plaats daarvan worden simpelweg de accounts verwijderd, en zijn er geen verdere consequenties. Met deze rechtszaak wil Facebook de oplichters de gevolgen van hun daden laten voelen.