Niantic, de maker van onder meer Pokémon Go, werkt samen met chipmaker Qualcomm aan een augmentedrealitybril. Dat maakt het bedrijf op zijn website bekend.

Er zijn weinig details over de bril bekendgemaakt. Wel gaat Niantic een "meerjarige samenwerking" aan met Qualcomm om aan AR-brillen en geschikte software te werken. Andere fabrikanten kunnen hier vervolgens gebruik van maken.

Via augmented reality kan een virtuele laag over de werkelijkheid gelegd worden. Gebruikers kunnen door de brilglazen hun omgeving zien, terwijl op de glazen beelden geprojecteerd worden. Bij Pokémon Go kan het daarmee lijken alsof monsters op straat opduiken, als de speler om zich heen kijkt.

Niantic zal met Qualcomms Snapdragon XR2-platform werken, dat donderdag door de chipfabrikant werd gepresenteerd. Dit platform volgt het XR1-platform op en biedt onder meer ondersteuning voor het aankomende 5G-netwerk.

Ook biedt XR2 een schermresolutie van 3K per oog en ondersteuning voor 90 beelden per seconde. Daarnaast kunnen negen camera's aan het systeem gekoppeld worden, waarmee de omgeving in kaart kan worden gebracht.

Qualcomm zegt dat het nieuwe AR-platform in de tweede helft van 2020 uitgerold wordt.