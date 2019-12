Het aantal slachtoffers van datingfraude is in 2019 sterk toegenomen ten opzichte van 2018, blijkt donderdag uit cijfers van de Fraudehelpdesk. Ook het aantal meldingen en de totale schade in euro's zijn toegenomen.

In 2018 maakten 412 personen melding van datingfraude. Tussen 1 januari en 1 december 2019 steeg dit aantal naar 591 personen. Dat komt neer op een toename van 43 procent, terwijl het jaar nog niet is afgelopen.

Ook het aantal Nederlanders dat daadwerkelijk financieel werd gedupeerd, nam in 2019 toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Waar vorig jaar sprake was van 180 slachtoffers, is dit aantal in 2019 met 35 procent toegenomen naar 244.

Tot slot steeg ook de totale schade in euro's. Dit bedrag steeg van ruim 3,3 miljoen euro in 2018 naar bijna 3,6 miljoen euro in 2019.

Grote liefde blijkt toch niet te bestaan

Uit deze cijfers kan worden geconcludeerd dat datingfraude het afgelopen jaar flink is toegenomen. Datingfraude is een vorm van fraude waarbij het slachtoffer wordt misleid door iemand die zogenaamd verliefd is op hem of haar.

De oplichters zeggen vaak voor werk in het buitenland te zijn en dus niet in het echt te kunnen afspreken. Toch doet de oplichter net alsof hij of zij er alles aan doet om dit voor elkaar te krijgen.

Op een gegeven moment vraagt de oplichter het slachtoffer om financiële hulp. De persoon is zogenaamd plotseling ziek geworden of de betaalpas werkt niet meer. De oplichter vraagt het slachtoffer om geld voor te schieten en belooft zelf snel op bezoek te komen.

Op deze manier kan het soms maanden doorgaan. Het slachtoffer denkt een relatie met iemand op te bouwen, maar wordt in werkelijkheid opgelicht. Slachtoffers van datingfraude zijn hun geld in de meeste gevallen kwijt. Dit komt doordat veel oplichters vanuit het buitenland werken en hun ware identiteit niet bekend is.