Inwoners van de Indiase deelstaat Kasjmir raken hun WhatsApp-accounts kwijt, omdat de internettoegang in het land is afgesloten, meldt BuzzFeed News donderdag.

In Kasjmir is al vier maanden geen toegang tot het internet mogelijk, in een poging van India om de rust in de deelstaat te bewaren. In augustus schrapte India een grondwetsartikel dat de autonomie van Indiaas-Kasjmir garandeerde, wat leidde tot een onrustige situatie in Kasjmir.

Vrienden en familieleden van inwoners in Kasjmir verdwenen recent ineens uit WhatsApp en groepsgesprekken. De betreffende accounts werden opgeheven vanwege het zogenoemde 'inactiviteitsbeleid' van Facebook. Daarin staat dat accounts waarop 120 dagen niet wordt ingelogd, gedeactiveerd worden.

Een woordvoerder van Facebook meldt aan BuzzFeed News dat dit gebeurt "om de veiligheid te handhaven en gegevensbewaring te beperken". Mensen kunnen zich later wel weer opnieuw bij WhatsApp inschrijven. Ze moeten daarna weer handmatig toegevoegd worden aan de groepen waarvan zij lid waren. Gebruikers kunnen accountinformatie, zoals berichten en foto's, kwijtraken als ze geen backup hebben gemaakt.

Het is niet bekend hoeveel accounts er in Kasjmir gedeactiveerd worden. Betreffende gebruikers konden berichten van anderen al niet meer lezen tijdens het internetverbod.

India is de belangrijkste markt voor WhatsApp. Zo'n 400 miljoen mensen maken gebruik van de berichtendienst. In andere landen ter wereld ligt dat aantal lager. Zo heeft WhatsApp in de Verenigde Staten 68 miljoen gebruikers.