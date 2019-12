De Nederlandse regering heeft donderdag in een Algemene Maatregel van Bestuur bekendgemaakt dat providers verplicht mogen worden om netwerkapparatuur alleen van vertrouwde leveranciers af te nemen. De maatregel is bedoeld om spionage, beïnvloeding en sabotage vanuit andere landen te voorkomen.

Uit onderzoek van de Taskforce Economische Veiligheid onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is gebleken dat het huidige beeld van de risico's voor de nationale veiligheid onvoldoende is. Daarom worden strengere beveiligingsmaatregelen ingevoerd.

Zo kunnen telecomaanbieders verplicht worden om in de kritieke onderdelen van hun netwerken alleen apparatuur van vertrouwde leveranciers af te nemen. Hiermee wil de Nederlandse regering ervoor zorgen dat onbetrouwbare bedrijven niet in de kern van het netwerk kunnen komen.

Kritieke onderdelen zijn volgens de overheid onderdelen "waarvoor geldt dat de leverancier uitgebreide toegang tot gevoelige locaties of gevoelige ICT-systemen (...) krijgt waarbij misbruik een nationaal veiligheidsrisico kan vormen".

Dit besluit is volgens staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in lijn met Europese afspraken die eerder deze week zijn gemaakt. In de EU Telecomraad is door alle lidstaten besloten om apparatuur in kritieke onderdelen van het netwerk alleen te laten leveren door betrouwbare leveranciers.

Volgens de maatregel is een leverancier bijvoorbeeld niet betrouwbaar als het bedrijf uit een land komt waar "commerciële of particuliere partijen verplicht zijn samen te werken met de overheid van dat land". Ook leveranciers uit landen met een "actief offensief inlichtingenprogramma gericht op Nederland" zijn volgens de maatregel onbetrouwbaar.

Veilingen 5G-frequenties

Een andere reden voor de maatregel is de aankomende veiling van benodigde frequenties om 5G-internet aan te kunnen bieden. In een besluit laat Keijzer weten dat de veiling van de 700-, 1.400- en 2.100 MHz-vergunningen zullen plaatsvinden voor 30 juni 2020. De belangrijke 3,5 GHz-band wordt pas begin 2022 geveild.

Het is volgens de overheid belangrijk om "snel duidelijkheid te geven over beveilingsverplichtingen die van invloed kunnen zijn op investeringsbeslissingen".

Aanleiding voor het onderzoek en de maatregel waren de waarschuwingen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor infiltratie van andere landen voor spionage in de telecomsector.

Zo wordt het Chinese telecombedrijf Huawei al langer beschuldigd van spionage in opdracht van de Chinese overheid. Bewijzen hiervoor zijn echter nog niet gevonden. Huawei heeft altijd ontkend.